У Південноукраїнську суд повернув державі асфальтобетонний завод вартістю ₴ 18,8 млн
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:28, 08 вересня, 2025
-
Південноукраїнський міський суд задовольнив позов Вознесенської окружної прокуратури та зобов’язав повернути державі будівлі асфальтобетонного заводу вартістю 18,8 мільйони гривень.
Я повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі у 2019 році фізична особа придбала у Регіонального відділення Фонду держмайна по Одеській та Миколаївській областях будівлі асфальтобетонного заводу у місті Південноукраїнську площею понад 1200 квадратних метри. Вказані будівлі розташовуються на території філії ВП «Південноукраїнська АЕС» АТ «Енергоатом».
Протягом чотирьох років покупець так і не виконав умов договору приватизації: не розібрав придбаний об’єкт та не привів у придатний стан земельну ділянку довкола. Водночас в прокуратурі наголосили, що усі вказівки з боку правоохоронців на цю проблему залишили без належного реагування з боку уповноваженого органу держави.
Суд визнав наявність підстав для розірвання угоди та ухвалив рішення про повернення об’єкта у власність держави. Після набрання ним законної сили будуть вжиті заходи для його виконання.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що міський голова Баштанки Олександр Береговий, якого підозрюють у розтраті коштів на закупівлі одягу для військових, вийшов із слідчого ізолятора. За нього внесли заставу у розмірі 1,1 мільйона гривень.
Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.