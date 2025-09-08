Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Південноукраїнську суд повернув державі асфальтобетонний завод вартістю ₴ 18,8 млн

Асфальтобетонний завод на Червоноградщині. Ілюстративне фото з відкритих джерелАсфальтобетонний завод на Червоноградщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Південноукраїнський міський суд задовольнив позов Вознесенської окружної прокуратури та зобов’язав повернути державі будівлі асфальтобетонного заводу вартістю 18,8 мільйони гривень.

Я повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі у 2019 році фізична особа придбала у Регіонального відділення Фонду держмайна по Одеській та Миколаївській областях будівлі асфальтобетонного заводу у місті Південноукраїнську площею понад 1200 квадратних метри. Вказані будівлі розташовуються на території філії ВП «Південноукраїнська АЕС» АТ «Енергоатом».

Протягом чотирьох років покупець так і не виконав умов договору приватизації: не розібрав придбаний об’єкт та не привів у придатний стан земельну ділянку довкола. Водночас в прокуратурі наголосили, що усі вказівки з боку правоохоронців на цю проблему залишили без належного реагування з боку уповноваженого органу держави.

Суд визнав наявність підстав для розірвання угоди та ухвалив рішення про повернення об’єкта у власність держави. Після набрання ним законної сили будуть вжиті заходи для його виконання.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що міський голова Баштанки Олександр Береговий, якого підозрюють у розтраті коштів на закупівлі одягу для військових, вийшов із слідчого ізолятора. За нього внесли заставу у розмірі 1,1 мільйона гривень.

