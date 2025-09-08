«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Мер Баштанки Олександр Береговий вийшов із СІЗО під заставу у 1,1 млн грн. Фото з Facebook-сторінки

Міський голова Баштанки Олександр Береговий, якого підозрюють у розтратті коштів на закупівлі одягу для військових, вийшов із слідчого ізолятора. За нього внесли заставу у розмірі 1,1 мільйона гривень.

Дану інформацію «МикВісті» підтвердили у Миколаївській обласній прокуратурі.

У відомстві зазначили, що мер вийшов із СІЗО наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня.

У коментарі кореспондентці «МикВісті» Олександр Береговий розповів, що заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова. Міський голова також зазначив, що наразі він не відсторонений від своєї посади, однак планує взяти 30-денну відпустку, щоб не викликати підозри про можливий вплив на час слідства. За час відпустки його обовʼязки будуть виконувати заступники.

— Ні, мене не відсторонено, але в мене в плані на цей час взяти відпустку на термін, там є до 30 днів, щоб ніхто потім не сказав, що я на когось впливав. В мене є два заступники. Є секретар, фактично міська рада нічого не втратить, — сказав Олександр Береговий.

Водночас своєї вини у цій справі Олександр Береговий не визнає і вважає її сфабрикованою проти нього.

— Там все накручено. Кінець 2022 року, склади були пусті, хлопці воювали в літній формі. Звертався командир військової частини. Хлопці форму всю зимову отримали, були в теплі, в добрі, захищали наші кордони. А те, що надумали-придумали, що десь у когось щось, не пізніше там якоїсь дати…. Замовлений Блошко (йдеться про активіста Ігоря Блошко, — прим.), проплачений… Ну, певним людям захотілось хайпу. Але вибачте, наша рада виділила на ЗСУ 61 мільйон за цей період. Неодноразово я їздив і в зону бойових дій, і до 3-ї штурмової хлопці приїжджали. Багато комбрігів, комбатів підтримує. Те, що в нашій державі зараз із героя можуть зробити злодія, а із злодія героя, це, звісно, трошки печально, — прокоментував Олександр Береговий.

Наразі відомо, що підозру у справі про розтрату бюджетних коштів висунули меру, однак він вважає, що не несе за це відповідальності, адже рішення про виділення коштів затверджував депутатський корпус. При цьому додає — ні його особистої вини, ні вини депутатів в цьому немає.

— Далі буде дуже багато цікавого, тому що стануть відомі певні факти, які я зараз не хочу розкривати і виходити в ефір, щось людям пояснювати. Не бачу сенсу, бо перекрутили все, що тільки можна. Але в нас є докази того, що дійсно ні я, ні наша рада, ні наші депутати в цьому не винні. Хоча гроші не я виділяв, а рада, депутати виділяли. Є ряд людей, які в цьому всьому задіяні. Як я можу нести відповідальність за те, що в нас там хтось інший прийняв? Це все дуже складно. Коли ми озвучимо і покажемо людям докази, то, я думаю, багато хто будуть в шоці від того, що невинну людину зробили злочинцем на всю Україну. Я єдиний мер в Україні, який зі зброєю в руках захищав своє місто. Єдиний в Україні, без ЗСУ, організував, боровся і по сьогоднішній день допомагаю хлопцям на передовій, і дуже багатьом організмам, і під приміщення, — додав він.

Зазначимо, що під час першого судового засідання міському голові Баштанки Олександру Береговому стало зле.

Про те, що підозру оголошено мерові Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Його підозрюють у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.