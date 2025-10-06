У Баштанці тимчасово відключать газ у 240 будинках через ремонт мереж
18:20, 06 жовтня, 2025
У місті Баштанка Миколаївської області з 6 жовтня тимчасово відключать газ у близько 240 житлових будинках через ремонт на газових мережах.
Про це повідомили у Баштанській територіальній громаді.
Згідно з інвестиційною програмою, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 25 березня 2025 року №434, на вулиці Грушевій замінять пункт редукування газу.
Через це тимчасово без газу залишаться будинки на вулицях Луговій, Яблуневій, Грушевій, Дмитра Боровика, Інгульській та Залізного. Загалом це близько 240 осель.
Як повідомили у пресслужбі, ремонт проводять, щоб забезпечити безпечну і стабільну подачу газу споживачам.
«Подача газу до будинків відновлюватиметься відповідно до Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року №402», — зазначили в громаді.
Перед повторним підключенням усі газопроводи перевірять і протестують повітрям.
«Пуск газу без зовнішнього огляду та перевірки тиском не допускається. Просимо мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей», — йдеться у повідомленні.
Відновити газопостачання планують 17 жовтня.
Нагадаємо, у мікрорайоні Корабел, що у Херсоні наразі неможливо відновити газопостачання через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію.
