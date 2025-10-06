  • понеділок

У Баштанці тимчасово відключать газ у 240 будинках через ремонт мереж

Ілюстративне фото: УНІАНУ Баштанці 240 будинків тимчасово залишаться без газу. Ілюстративне фото: УНІАН

У місті Баштанка Миколаївської області з 6 жовтня тимчасово відключать газ у близько 240 житлових будинках через ремонт на газових мережах.

Про це повідомили у Баштанській територіальній громаді.

Згідно з інвестиційною програмою, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 25 березня 2025 року №434, на вулиці Грушевій замінять пункт редукування газу.

Через це тимчасово без газу залишаться будинки на вулицях Луговій, Яблуневій, Грушевій, Дмитра Боровика, Інгульській та Залізного. Загалом це близько 240 осель.

Як повідомили у пресслужбі, ремонт проводять, щоб забезпечити безпечну і стабільну подачу газу споживачам.

«Подача газу до будинків відновлюватиметься відповідно до Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року №402», — зазначили в громаді.

Перед повторним підключенням усі газопроводи перевірять і протестують повітрям.

«Пуск газу без зовнішнього огляду та перевірки тиском не допускається. Просимо мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей», — йдеться у повідомленні.

Відновити газопостачання планують 17 жовтня.

Нагадаємо, у мікрорайоні Корабел, що у Херсоні наразі неможливо відновити газопостачання через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію.

