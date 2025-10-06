У Баштанці тимчасово відключать газ у 240 будинках через ремонт мереж

У Баштанці 240 будинків тимчасово залишаться без газу. Ілюстративне фото: УНІАН

У місті Баштанка Миколаївської області з 6 жовтня тимчасово відключать газ у близько 240 житлових будинках через ремонт на газових мережах.

Про це повідомили у Баштанській територіальній громаді.

Згідно з інвестиційною програмою, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 25 березня 2025 року №434, на вулиці Грушевій замінять пункт редукування газу.

Через це тимчасово без газу залишаться будинки на вулицях Луговій, Яблуневій, Грушевій, Дмитра Боровика, Інгульській та Залізного. Загалом це близько 240 осель.

Реклама

Як повідомили у пресслужбі, ремонт проводять, щоб забезпечити безпечну і стабільну подачу газу споживачам.

«Подача газу до будинків відновлюватиметься відповідно до Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики України від 21 жовтня 2024 року №402», — зазначили в громаді.

Перед повторним підключенням усі газопроводи перевірять і протестують повітрям.

«Пуск газу без зовнішнього огляду та перевірки тиском не допускається. Просимо мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей», — йдеться у повідомленні.

Відновити газопостачання планують 17 жовтня.

Нагадаємо, у мікрорайоні Корабел, що у Херсоні наразі неможливо відновити газопостачання через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію.