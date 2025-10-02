В одному з мікрорайонів Херсону неможливо відновити газопостачання, — ОВА

У Херсоні неможливо відновити газопостачання у мікрорайоні Корабел. Ілюстративне фото: Getty Images

У мікрорайоні Корабел, що у Херсоні наразі неможливо відновити газопостачання через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

— Гуманітарна ситуація складна. Зараз цей мікрорайон залишився без газопостачання і електропостачання, — зазначив Олександр Прокудін.

Прокудін додав, що спеціалісти вже обстежили газопровід та міст, який з’єднує Корабел з іншими частинами міста. Втім, для ремонту потрібна важка техніка, використання якої небезпечне через постійні російські атаки.

За його словами, роботи з відновлення електропостачання тривають, але також ускладнені обстрілами.

Він зазначив, що після авіаударів по мосту з мікрорайону евакуювали понад 1700 людей, серед них — 56 дітей і 171 маломобільна особа. Нині в районі залишаються близько 200 жителів, серед них дітей немає.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні через російські авіаудари пошкоджений міст, який веде до мікрорайону Корабел.