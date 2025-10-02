  • четвер

    2 жовтня, 2025

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В одному з мікрорайонів Херсону неможливо відновити газопостачання, — ОВА

У Херсоні неможливо відновити газопостачання у мікрорайоні Корабел. Ілюстративне фото: Getty ImagesУ Херсоні неможливо відновити газопостачання у мікрорайоні Корабел. Ілюстративне фото: Getty Images

У мікрорайоні Корабел, що у Херсоні наразі неможливо відновити газопостачання через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

— Гуманітарна ситуація складна. Зараз цей мікрорайон залишився без газопостачання і електропостачання, — зазначив Олександр Прокудін.

Прокудін додав, що спеціалісти вже обстежили газопровід та міст, який з’єднує Корабел з іншими частинами міста. Втім, для ремонту потрібна важка техніка, використання якої небезпечне через постійні російські атаки.

За його словами, роботи з відновлення електропостачання тривають, але також ускладнені обстрілами.

Він зазначив, що після авіаударів по мосту з мікрорайону евакуювали понад 1700 людей, серед них — 56 дітей і 171 маломобільна особа. Нині в районі залишаються близько 200 жителів, серед них дітей немає.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні через російські авіаудари пошкоджений міст, який веде до мікрорайону Корабел.

Останні новини про: Війна в Україні

Морпіхів 36-ї бригади відзначили нагородами «За оборону Миколаєва»
Зеленський після зустрічі з Трампом: Україна може отримати «щось більше» для ударів по далекобійних цілях
Блекаут на Чернігівщині: у регіоні вже другий день оговтуються після обстрілу Росії
Реклама

Читайте також:

новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Блекаут на Чернігівщині: у регіоні вже другий день оговтуються після обстрілу Росії
Зеленський після зустрічі з Трампом: Україна може отримати «щось більше» для ударів по далекобійних цілях
Морпіхів 36-ї бригади відзначили нагородами «За оборону Миколаєва»

Ряжських запропонувала владі Миколаївщини компроміс для відновлення Андріївського лісу після пожеж

Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

3 години тому

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

Аліна Квітко

Головне сьогодні