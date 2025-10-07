  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нічна атака на Херсон: один загиблий і троє поранених у Корабельному районі

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Уночі російські війська атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Про це зранку 7 жовтня повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

За даними медиків, постраждали дві жінки віком 51 і 18 років та 69-річний чоловік. У них — контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалим надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за добу на Херсонщині загинула одна людина, ще 18, серед них троє дітей, отримали поранення.

Російська армія обстрілювала критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені водопровід, газогін, фермерське господарство, магазин, господарчі споруди, автомобілі, дві багатоповерхівки та 139 приватних будинків.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня у Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту. На місці загинув чоловік. Ще одного чоловіка шпиталізували з пораненнями.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни дев’ять разів за добу атакували дронами дві громади Миколаївщини
Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням
Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений
Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням
Росіяни дев’ять разів за добу атакували дронами дві громади Миколаївщини

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений

Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання

4 години тому

Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням

Головне сьогодні