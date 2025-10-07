Нічна атака на Херсон: один загиблий і троє поранених у Корабельному районі

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Уночі російські війська атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Про це зранку 7 жовтня повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

За даними медиків, постраждали дві жінки віком 51 і 18 років та 69-річний чоловік. У них — контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалим надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за добу на Херсонщині загинула одна людина, ще 18, серед них троє дітей, отримали поранення.

Російська армія обстрілювала критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені водопровід, газогін, фермерське господарство, магазин, господарчі споруди, автомобілі, дві багатоповерхівки та 139 приватних будинків.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня у Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту. На місці загинув чоловік. Ще одного чоловіка шпиталізували з пораненнями.