  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 13.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 13.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні. Фото: zmina.info, для ілюстраціїРосіяни дроном атакували зупинку в Херсоні. Фото: zmina.info, для ілюстрації

Вранці 7 жовтня близько 6:30 у Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

На місці загинув 65-річний чоловік. Ще одного чоловіка, 70 років, шпиталізували з пораненнями.

На місці працюють слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, раніше головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич розповідала, що російські дрони з вибухівкою, буквально влаштовують полювання на людей на вулицях.

За її словами, перебування у Херсоні на одному місці на відкритій місцевості протягом лише п’яти хвилин вже вважається довгим.

Останні новини про: Війна в Україні

Спецперепустки для водіїв під час комендантської годин: коли запрацюють у Києві
Росіяни дев’ять разів за добу атакували дронами дві громади Миколаївщини
Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням
Росіяни дев’ять разів за добу атакували дронами дві громади Миколаївщини
Спецперепустки для водіїв під час комендантської годин: коли запрацюють у Києві

«Мер та голова ОВА залишались на місці», — генерал Марченко пояснив, чому у 2022 Миколаїв вистояв, а Херсон ні

Росіяни дев’ять разів за добу атакували дронами дві громади Миколаївщини