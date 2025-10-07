Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений
- Марія Хаміцевич
9:03, 07 жовтня, 2025
Вранці 7 жовтня близько 6:30 у Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
На місці загинув 65-річний чоловік. Ще одного чоловіка, 70 років, шпиталізували з пораненнями.
На місці працюють слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.
Нагадаємо, раніше головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич розповідала, що російські дрони з вибухівкою, буквально влаштовують полювання на людей на вулицях.
За її словами, перебування у Херсоні на одному місці на відкритій місцевості протягом лише п’яти хвилин вже вважається довгим.
