Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні. Фото: zmina.info, для ілюстрації

Вранці 7 жовтня близько 6:30 у Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

На місці загинув 65-річний чоловік. Ще одного чоловіка, 70 років, шпиталізували з пораненнями.

На місці працюють слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, раніше головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич розповідала, що російські дрони з вибухівкою, буквально влаштовують полювання на людей на вулицях.

За її словами, перебування у Херсоні на одному місці на відкритій місцевості протягом лише п’яти хвилин вже вважається довгим.