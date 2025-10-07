  • вівторок

Змовились на тендері: на Миколаївщині дві компанії оштрафували на понад ₴3 млн

На Миколаївщині дві компанії оштрафували за змову під час держзакупівель. Фото: АМКУНа Миколаївщині дві компанії оштрафували за змову під час держзакупівель. Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував на понад три мільйони гривень дві будівельні компанії у Миколаївській області. Причина — змови під час тендерів.

Як зазначили у пресслужбі АМКУ, ТОВ «Господар-2» і ПП «Демсей» узгоджували свої дії під час двох тендерів. Зокрема, на будівництво насосної станції у Первомайську та капітальний ремонт неврологічного відділення лікарні в області. Загальна очікувана вартість закупівель становила понад 34 мільйони гривень.

«Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміні інформацією», — йдеться у повідомленні.

Раніше «МикВісті» писали про розслідування журналістів Nikcenter. Мова йшла про кілька компаній, пов’язаних із депутатом Миколаївської обласної ради та головою Вознесенської РДА Олександром Кукурузою.

Фірми отримали підряди на понад 600 мільйонів гривень на ремонт і будівництво у Вознесенському та Первомайському районах. Серед них фігурує і «Господар-2». Крім того, за даними медіа, ПП «Демсей» входить до трійки найбільших підрядників на півночі Миколаївщини.

