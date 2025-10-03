Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ
Аліса Мелік-Адамян
19:45, 03 жовтня, 2025
Кілька компаній, близьких до депутата Миколаївської обласної ради та голови Вознесенської РДА Олександра Кукурузи, отримали підрядів на понад 600 мільйонів гривень на ремонт і будівництво у Вознесенському й Первомайському районах.
Про це йдеться у матеріалі журналістів Nikcenter.
Близько 230 мільйонів гривень на підряди у Вознесенському районі отримала новостворена компанія ТОВ «Перша українська будівельна». Видання стверджує, що хоча зареєстрована фірма у Києві, її виробничі потужності, судячи з тендерної документації, знаходяться у Первомайську.
Її власником зареєстрований Сергій Ткаченко з Чорноморська, але, як встановили журналісти, дружина політика Олександра Кукурузи — сестра Ткаченко.
124 мільйони гривень отримали чотири фірми Володимира Подоляна – однопартійця Кукурузи, який донатив у його виборчий фонд. У телефонах знайомих Подолян записаний як «водій Кукурузи», «помічник Кукурузи» та «водій від Галини Гури» (дружини Олександра Кукурузи, — прим.).
Серед підрядів: ремонт укриттів, лікарень та шкіл. Хоча ще два роки тому Володимир Подолян офіційно не займався бізнесом.
Контакт Володимира Подоляна користувачі підписували як пов’язаний з компанією «Господар-2». За останні чотири роки дана фірма отримала понад 235 мільйонів гривень на тендерах. Її власником є житель Первомайська Петро Пестов, який крім неї володіє ще п’ятьма фірмами. Ще одну компанію заснувала його дружина Юлія Пестова. Без досвіду участі у тендерах її фірма «Комунбудтехсервіс-1» отримала підряд від департаменту містобудування Миколаївської ОВА на будівництво амбулаторії за 7,5 мільйона гривень.
Як зʼясували ЗМІ із соцмереж родина Пестових добре знайома із родиною Олександра Кукурузи.
— Так виходить, що всі компанії з цієї групи успішних «відбудовників» півночі Миколаївщини так чи інакше пов’язані з депутатом облради та головою Вознесенської РДА Олександром Кукурузою. Ба більше: цей зв’язок показують у тендерній документації. Через нестачу, або як у випадку із компанією «ПУБ», повну відсутність будівельної техніки, компанії орендують її у ПАТ «Первомайська МПМК». Контрольний пакет акцій компанії належить саме Кукурузі, — зазначають у матеріалі журналісти.
Ціни матеріалів у контрактах підрядників, пов’язаних із «групи Кукурузи», суттєво перевищували ринкові. Найбільша частка у кошторисах будівництва укриттів припадає на сталеву арматуру та бетонні суміші.
Зокрема арматуру класу А-ІІІ продали за 48 828 гривень з ПДВ за тонну, в той час як ринкова ціна складала до 33 500 гривень за тонну.
Бетон продавали за ціною 5 738 гривень за кубометр з ПДВ, хоча на ринку його вартість була майже вдвічі менша. Таким чином, потенційні переплати лише за сталеву арматуру та бетон у кошторисах підрядників «Перша українська будівельна» та «Голнест» сягають понад 15 мільйонів гривень.
Сам Олександр Кукуруза у коментарі Nikcenter звʼязку з вищезазначеними особами не заперечив, а навпаки підтвердив, що вони його близькі. Однак назвавши себе професійним менеджером, заявив, що нічого поганого у цьому не бачить. Своїм друзям та родичам він підказував, як треба будувати бізнес.
— Я заснував декілька компаній, я професійний менеджер і давав поради тим чи іншим людям, як створювати, як організовувати бізнес, роботу… Якщо люди чи компанії спроможні здійснювати роботи, то вони їх здійснюють. Я не є директором ні однієї з цих компаній. Якщо я знаю цих людей (власників підприємств, — прим.), то що, їм заборонено працювати? Я до цих компаній не маю ніякого стосунку. На посаді (голови Вознесенської РДА) я лише два місяці. А щодо ефективності цін, є державна експертиза, вона дає оцінку тим чи іншим цінам, які подає проектант, — відповів Олександр Кукуруза.
Нагадаємо, у травні 2025 року Олександр Кукуруза був офіційно призначений головою Вознесенської районної держадміністрації Миколаївської області.
