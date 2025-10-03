Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ

Депутат Миколаївської обласної ради Олександр Кукукруза. Фото: Вознесенська РДА

Кілька компаній, близьких до депутата Миколаївської обласної ради та голови Вознесенської РДА Олександра Кукурузи, отримали підрядів на понад 600 мільйонів гривень на ремонт і будівництво у Вознесенському й Первомайському районах.

Про це йдеться у матеріалі журналістів Nikcenter.

Близько 230 мільйонів гривень на підряди у Вознесенському районі отримала новостворена компанія ТОВ «Перша українська будівельна». Видання стверджує, що хоча зареєстрована фірма у Києві, її виробничі потужності, судячи з тендерної документації, знаходяться у Первомайську.

Її власником зареєстрований Сергій Ткаченко з Чорноморська, але, як встановили журналісти, дружина політика Олександра Кукурузи — сестра Ткаченко.

Дружина політика є сестрою дружини Сергія Ткаченка – власника однієї з підрядних компаній. Скриншоти із соцмереж

124 мільйони гривень отримали чотири фірми Володимира Подоляна – однопартійця Кукурузи, який донатив у його виборчий фонд. У телефонах знайомих Подолян записаний як «водій Кукурузи», «помічник Кукурузи» та «водій від Галини Гури» (дружини Олександра Кукурузи, — прим.).

Так у користувачів підписаний Володимир Подолян. Фото: Nikcenter

Серед підрядів: ремонт укриттів, лікарень та шкіл. Хоча ще два роки тому Володимир Подолян офіційно не займався бізнесом.

Контакт Володимира Подоляна користувачі підписували як пов’язаний з компанією «Господар-2». За останні чотири роки дана фірма отримала понад 235 мільйонів гривень на тендерах. Її власником є житель Первомайська Петро Пестов, який крім неї володіє ще п’ятьма фірмами. Ще одну компанію заснувала його дружина Юлія Пестова. Без досвіду участі у тендерах її фірма «Комунбудтехсервіс-1» отримала підряд від департаменту містобудування Миколаївської ОВА на будівництво амбулаторії за 7,5 мільйона гривень.

Instagram дружини миколаївського політика. Скриншоти Nikcenter

Як зʼясували ЗМІ із соцмереж родина Пестових добре знайома із родиною Олександра Кукурузи.

— Так виходить, що всі компанії з цієї групи успішних «відбудовників» півночі Миколаївщини так чи інакше пов’язані з депутатом облради та головою Вознесенської РДА Олександром Кукурузою. Ба більше: цей зв’язок показують у тендерній документації. Через нестачу, або як у випадку із компанією «ПУБ», повну відсутність будівельної техніки, компанії орендують її у ПАТ «Первомайська МПМК». Контрольний пакет акцій компанії належить саме Кукурузі, — зазначають у матеріалі журналісти.

Ціни матеріалів у контрактах підрядників, пов’язаних із «групи Кукурузи», суттєво перевищували ринкові. Найбільша частка у кошторисах будівництва укриттів припадає на сталеву арматуру та бетонні суміші.

Зокрема арматуру класу А-ІІІ продали за 48 828 гривень з ПДВ за тонну, в той час як ринкова ціна складала до 33 500 гривень за тонну.

Бетон продавали за ціною 5 738 гривень за кубометр з ПДВ, хоча на ринку його вартість була майже вдвічі менша. Таким чином, потенційні переплати лише за сталеву арматуру та бетон у кошторисах підрядників «Перша українська будівельна» та «Голнест» сягають понад 15 мільйонів гривень.

Підрядники, повʼязані з депутатом облради, отримали підрядів на понад 600 млн грн у відбудові Миколаївщини. Інфографіка: Nikcenter

Сам Олександр Кукуруза у коментарі Nikcenter звʼязку з вищезазначеними особами не заперечив, а навпаки підтвердив, що вони його близькі. Однак назвавши себе професійним менеджером, заявив, що нічого поганого у цьому не бачить. Своїм друзям та родичам він підказував, як треба будувати бізнес.

— Я заснував декілька компаній, я професійний менеджер і давав поради тим чи іншим людям, як створювати, як організовувати бізнес, роботу… Якщо люди чи компанії спроможні здійснювати роботи, то вони їх здійснюють. Я не є директором ні однієї з цих компаній. Якщо я знаю цих людей (власників підприємств, — прим.), то що, їм заборонено працювати? Я до цих компаній не маю ніякого стосунку. На посаді (голови Вознесенської РДА) я лише два місяці. А щодо ефективності цін, є державна експертиза, вона дає оцінку тим чи іншим цінам, які подає проектант, — відповів Олександр Кукуруза.

Нагадаємо, у травні 2025 року Олександр Кукуруза був офіційно призначений головою Вознесенської районної держадміністрації Миколаївської області.