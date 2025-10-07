На Вінниччині затримали чоловіка, який, імовірно, вбив 15-річну дівчину та кинув її тіло в криницю, — поліція

Криниця, у яку 26-річний чоловік, ймовірно, кинув тіло 15-річної дівчини. Фото: Поліція Вінницької області

На Вінниччині правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 15-річної дівчини. Напередодні поліція оголосила її в розшук.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

За даними слідства, 5 жовтня дівчина поїхала на навчання до міста Іллінці, однак до занять так і не дісталася. Наступного дня після її зникнення родичі звернулися до поліції. Тоді правоохоронці оприлюднили повідомлення про пошуки школярки, проте згодом оголосили, що розшук завершено, оскільки тривають слідчі дії.

У ході розслідування стало відомо, що дівчина познайомилася в соціальних мережах із 26-річним чоловіком. Вони домовилися про зустріч, і, за словами поліції, він запропонував відвезти її на навчання мотоциклом. Натомість чоловік привіз її до закинутого будинку своїх родичів, розташованого приблизно за 25 кілометрів від дому потерпілої.

Підозрюваного затримали. Під час допиту він зізнався, що «вступив у статеві стосунки» з дівчиною, а потім, щоб приховати злочин, убив її та кинув тіло у криницю, засипавши камінням.

Рятувальники та правоохоронці продовжують пошукові роботи від ночі. Наразі триває розкопування криниці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Остаточну правову кваліфікацію визначать після проведення судово-медичної експертизи та всіх необхідних слідчих дій.

