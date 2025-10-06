На Херсонщині перед судом постане чоловік, якого звинувачують у зґвалтуванні малолітньої сестри друга

На Херсонщині судитимуть чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні малолітньої . Ілюстративне фото: УНІАН

На Херсонщині перед судом постане 24-річний чоловік, якого обвинувачують у зґвалтуванні малолітньої дівчини. Слідчі дії тривали майже три роки.

Про це повідомили в обласній прокуратурі регіон.

Слідчі встановили, що у 2022 році обвинувачений, заманив малолітню сестру друга в чужу квартиру, за якою наглядав. Він запропонував «прогулянку», щоб доглянути за квітами. Залишившись наодинці з дівчинкою, зґвалтував її.

Про інцидент стало відомо після того, як мати дівчинки звернула увагу на зміни в її поведінці. Під час розмови дитина розповіла про пережите, після чого жінка одразу звернулася до правоохоронців. Тепер обвинуваченому загрожує до 15 років трюми.

Раніше повідомлялось, що суд арештував миколаївця, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 12-річною падчеркою.