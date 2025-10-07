На Київщині чоловік помер у лікарні, куди приїхав на ВЛК

Територія лікарні, де помер чоловік, який прибув на ВЛК. Фото: Нацполіція

На території Бориспільської лікарні помер 43-річний чоловік, котрий приїхав туди для проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила поліція Київської області.

За попередніми даними, у понеділок, 6 жовтня чоловік раптово впав на території лікарні та забився. Медики оперативно надали допомогу, однак врятувати його не вдалося.

За словами свідків, загиблий прибув до Борисполя саме для проходження ВЛК.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею вбивство через необережність. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, що народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що на сьогодні повторну військово-лікарську комісію пройшли більше половини «обмежено придатних».