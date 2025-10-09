  • четвер

$3,5 млн за закриття справи НАБУ: прокурора ОГП та адвокатів підозрюють у хабарі

$3,5 млн за закриття справи НАБУ: прокурора ОГП та адвокатів підозрюють у хабарі. Фото: НАБУ, САП$3,5 млн за закриття справи НАБУ: прокурора ОГП та адвокатів підозрюють у хабарі. Фото: НАБУ, САП

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генерального прокурора та кількох адвокатів, яких підозрюють у підбурюванні до надання 3,5 мільйона доларів хабаря. Гроші нібито призначалися прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та суддям Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за закриття кримінального провадження.

Як повідомили у САП, прокурор та адвокати діяли у змові й запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ «вирішити питання» про закриття провадження шляхом підкупу посадовців.

Слідство встановило, що з лютого по вересень 2025 року вони виступали посередниками у передачі грошей. Сума хабаря, яку вони вимагали, зросла з 2 до 3,5 мільйона доларів, зазначили в НАБУ.

За даними справи, на момент викриття детективами НАБУ прокурор і адвокати вже отримали 200 тисяч доларів. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та документування злочину.

Слід зазначити, що Офіс генерального прокурора заявили, що детективи НАБУ провели обшуки у двох прокурорів, один з яких входить у групу з розслідування можливих правопорушень детективів бюро. В ОГП зазначили, що це може свідчити про конфлікт інтересів і ставить під сумнів об’єктивність розслідування.

