В ОГП заявили, що обшуки у прокурора, який розслідує справу НАБУ, викликають сумніви в об’єктивності

Офіс Генерального прокурора України. Фото: Getty ImagesОфіс Генерального прокурора України. Фото: Getty Images

Офіс генерального прокурора повідомив, що детективи НАБУ провели обшуки у двох прокурорів, один з яких входить у групу з розслідування можливих правопорушень детективів бюро.

В ОГП зазначили, що це може свідчити про конфлікт інтересів і ставить під сумнів об’єктивність розслідування.

За даними прокуратури, обшуки відбулися за ухвалою ВАКС у межах справи про можливе посередництво при передачі хабаря у розмірі 3,5 мільйона доларів суддям антикорупційного суду. В Офісі генпрокурора наголосили, що один із обшуків завершився безрезультатно.

У відомстві закликали НАБУ та САП надати матеріали провадження для внутрішньої перевірки й підкреслили відданість принципам законності та прозорості.

Нагадаємо, що антикорупційні органи 9 жовтня повідомили, що викрили прокурора Офісу генерального прокурора та кількох адвокатів, яких підозрюють у підбурюванні до підкупу нібито прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.

