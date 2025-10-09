  • четвер

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford. Фото: підписник У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford. Фото: підписник "МикВісті"

У четвер, 9 жовтня, у Миколаєві на перехресті вулиць Ігоря Бедзая (колишня Чкалова) та 3-ї Слобідської сталася аварія за участю трамвая №6 і позашляховика Ford.

Про це повідомив Старший інспектор пресслужби Управління патрульної поліції Віталій Душко у коменатрі для «МикВісті».

За його словами інцидент виник через те, що водійка автомобіля Ford не пропустила трамвай.

— Там відносно невелике ДТП. Трамвай і Ford. Обидва транспортні засоби рухалися по вулиці Ігоря Бедзая зі сторони 6-ої Слобідської у напрямку Садової. На перехресті 3-ї Слобідської водійка Ford вирішила повернути наліво, і не пропустила трамвай, — зазначив він.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. На місці події працюють патрульні поліцейські, які тимчасово перекрили рух по вулиці 3-й Слобідській у районі перехрестя.

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford. Фото: підписник У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford. Фото: підписник "МикВісті"
У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford. Фото: підписник У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford. Фото: підписник "МикВісті"

Раніше «МикВісті» також писали, що на Миколаївщині в ДТП загинув 22-річний мотоцикліст.

