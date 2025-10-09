Допомагала оформлювати фіктивну опіку: На Миколаївщині ексначальниці служби у справах дітей оголосили про підозру

На Миколаївщині ексначальниці служби у справах дітей оголосили про підозру у підробці документів про опіку. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

На Миколаївщині колишній начальниці служби у справах дітей Новоодеської міської ради повідомлено про підозру у підробці фіктивних документів про опіку для третіх осіб. Це дозволяло їм отримувати соціальні виплати з державного бюджету та уникати мобілізації.

Про це повідомили у Миколаївській окружній прокуратурі та ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Так, за даними слідства, упродовж серпня 2021 — квітня 2025 року посадовиця, знаючи про відсутність наміру у її «клієнтів» фактично здійснювати опіку над дітьми, все одно допомагала їм у підготовці та отриманні фіктивних документів про опіку. Це дозволяло шахрайським чином отримувати соціальні виплати з державного бюджету та пільги, як ось ухиляння від мобілізації.

Правоохоронці встановили, що підозрювана особисто підписувала та видавала неправдиві документи, зокрема накази про тимчасове влаштування дітей до сімей потенційних опікунів.

За попередніми даними, внаслідок дій посадовиці державі завдано збитків на понад 280 тисяч гривень.

Дії жінки кваліфіковано за частиною 1 статті 364 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем та службове підроблення. У разі доведення вини їй загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Первомайську та Кривоозерську шахраї ошукали жінок на понад 35 тисяч гривень.