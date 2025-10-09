  • четвер

    9 жовтня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Допомагала оформлювати фіктивну опіку: На Миколаївщині ексначальниці служби у справах дітей оголосили про підозру

На Миколаївщині ексначальниці служби у справах дітей оголосили про підозру у підробці документів про опіку. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіНа Миколаївщині ексначальниці служби у справах дітей оголосили про підозру у підробці документів про опіку. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

На Миколаївщині колишній начальниці служби у справах дітей Новоодеської міської ради повідомлено про підозру у підробці фіктивних документів про опіку для третіх осіб. Це дозволяло їм отримувати соціальні виплати з державного бюджету та уникати мобілізації.

Про це повідомили у Миколаївській окружній прокуратурі та ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Так, за даними слідства, упродовж серпня 2021 — квітня 2025 року посадовиця, знаючи про відсутність наміру у її «клієнтів» фактично здійснювати опіку над дітьми, все одно допомагала їм у підготовці та отриманні фіктивних документів про опіку. Це дозволяло шахрайським чином отримувати соціальні виплати з державного бюджету та пільги, як ось ухиляння від мобілізації.

Правоохоронці встановили, що підозрювана особисто підписувала та видавала неправдиві документи, зокрема накази про тимчасове влаштування дітей до сімей потенційних опікунів.

За попередніми даними, внаслідок дій посадовиці державі завдано збитків на понад 280 тисяч гривень.

Дії жінки кваліфіковано за частиною 1 статті 364 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем та службове підроблення. У разі доведення вини їй загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Первомайську та Кривоозерську шахраї ошукали жінок на понад 35 тисяч гривень.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Мешканці Миколаївщини здали та задекларували понад 300 одиниць зброї
У Первомайську та Кривоозерську шахраї ошукали жінок на понад 35 тисяч гривень
У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено
Реклама

Читайте також:

новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
новини

«Оформлюємо пакет документів», — Кім про створення Данією громадського простору на території суднобудівного заводу у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено
У Первомайську та Кривоозерську шахраї ошукали жінок на понад 35 тисяч гривень
Мешканці Миколаївщини здали та задекларували понад 300 одиниць зброї

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Незаконна оренда землі та неналежний санітарний стан: що виявили депутати у Рацинській спецшколі на Миколаївщині

1 година тому

Миколаївців просять поділитися думкою про вплив клімату на місто: опитування

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні