На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вирощуванні та продажі конопель

На Миколаївщині чоловіка підозрюють у вирощуванні та продажі конопель. Фото: Нацполіція

У Первомайському районі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вирощуванні та продажі нарковмісних рослин. За даними слідства, він зберігав майже 131 кілограм висушених наркорослин і 332 кущі конопель.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За інформацією правоохоронців, 46-річний житель Вознесенського району засадив коноплями лісосмугу в Первомайському районі.

«Розчистив та обробив земельну ділянку. У подальшому дбайливо вирощував наркорослини: підживлював ґрунт добривами, очищав від бур’янів і забезпечував системне зрошення», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку поліцейські вилучили 334 кущі конопель, 124 кілограми висушених і частково подрібнених рослин, а також 7 пакетів із готовою наркосировиною. Усе вилучене направили на експертизу, після результатів якої ухвалять процесуальні рішення.

«Рослини чоловік сушив у саморобній сушарці. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 50 мільйонів гривень», — зазначили в поліції.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному вирощуванні та зберіганні конопель із метою збуту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування триває у межах двох кримінальних проваджень за:

частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах;

частини 2 статті 310 Кримінального кодексу України — посів або вирощування конопель.

Правоохоронці також встановлюють можливих співучасників і канали збуту наркотичних речовин.

