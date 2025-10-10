Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії та запропонував виключити Іспанію з НАТО

Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії. Фото: Anna Moneymaker, Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом заявив, що Сполучені Штати готові захищати Фінляндію у разі нападу Росії. Водночас він розкритикував Іспанію за відмову збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

За словами Дональда Трампа, США «енергійно» захищатимуть Фінляндію, якщо на неї здійснить напад Росія, хоча він висловив сумнів, що російський лідер Володимир Путін на це зважиться.

— Я думаю, що шанси на це дуже, дуже, дуже малі, — зазначив президент США.

Під час зустрічі Дональда Трамп також висловив невдоволення Іспанією, яка, за його словами, «не має виправдання» через відмову підвищити оборонні витрати, як це зробили інші союзники по НАТО.

— У нас є один, що відстає. Це — Іспанія. Можливо, варто виключити її з НАТО, — заявив Дональд Трамп.

У межах зустрічі США та Фінляндія підписали угоду про купівлю чотирьох криголамів у фінських компаній. Їх планує використовувати Берегова охорона США для роботи в Арктиці та протидії впливу росії й Китаю.

— Нам дуже потрібні ці кораблі, бо в нас багато території. Більше, ніж у будь-кого. І тому для мене велика честь укласти цю угоду, — наголосив Дональд Трамп.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що перший криголам США зможе отримати у 2028 році.

— Це величезне стратегічне рішення президента, адже ми всі знаємо, що Арктика важлива як у стратегічному військовому, так і в економічному плані», — зазначив Александр Стубб.

На запитання журналістів, чи заслуговує Дональд Трамп Нобелівську премію миру, Александр Стубб відповів, що спершу необхідно вирішити два ключові питання — конфлікт у Секторі Гази та російсько-українську війну.

— І як тільки ці питання будуть розв’язані, то я не бачу жодних перешкод, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру наступного року, — сказав президент Фінляндії.

Він також додав, що на цю нагороду заслуговують президент України Володимир Зеленський та король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн.

Нагадаємо, що 11 вересня президент Фінляндії Александр Стубб відвідав Україну з офіційним візитом. Разом із президентом Володимиром Зеленським він вшанував пам’ять загиблих українських воїнів біля Стіни памʼяті в Києві.

Раніше керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії Самі Нурмі заявляв, що Росія, ймовірно, почне повертати свої війська з України та нарощувати сили поблизу фінського кордонупісля завершення війни.