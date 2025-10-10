  • пʼятниця

Отруїлася чадним газом: у Миколаєві подружжя та їхній син потрапили до лікарні

Газ. Фото ілюстративне: EUStock/DepositphotosГаз. Фото ілюстративне: EUStock/Depositphotos

У Миколаєві до лікарні госпіталізували трьох людей — подружжя та їхнього 16-річного сина, які отруїлися чадним газом. За попередніми даними, усі троє перебувають у важкому стані.

Як повідомляють в ГУ ДСНС в Миколаївській області, причиною отруєння міг стати витік чадного газу під час користування побутовими приладами опалення. Точні обставини події наразі з’ясовують фахівці.

Рятувальники нагадують, що чадний газ (оксид вуглецю, CO) є особливо небезпечним — він не має ні кольору, ні запаху, ні смаку, тому його неможливо виявити без спеціальних приладів. Газ утворюється при неповному згорянні палива — природного газу, дров, вугілля, бензину чи дизелю — у разі нестачі кисню.

Потрапляючи в організм, чадний газ миттєво заміщує кисень у крові, що призводить до тяжкого кисневого голодування (гіпоксії) органів і може стати смертельно небезпечним.

Фахівці закликають мешканців бути особливо обережними під час опалювального сезону — перевіряти справність вентиляції, не залишати працюючі обігрівачі без нагляду та встановлювати датчики чадного газу.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що в Україні від вибухівки постраждали майже тисяча людей, серед них 112 дітей.

