За добу росіяни чотири рази атакували Очаківську громаду Миколаївщини
-
Даріна Мельничук
-
•
-
8:09, 11 жовтня, 2025
-
Учора, 10 жовтня, росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.
Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
