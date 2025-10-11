  • субота

    11 жовтня, 2025

  • 11.9°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 11 жовтня , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.9° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пожежі на Миколаївщині: постраждали дві людини, горіли будинки, кіоск і кавʼярня

Ілюстраційне фото: ДСНСНа Миколаївщині горіли будинки, кіоск і кавʼярня. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень 10 жовтня та вночі 11 жовтня на Миколаївщині сталися чотири пожежі — дві в будинках і дві в торговельних закладах.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві під час гасіння пожежі в будинку врятували 67-річного власника. Чоловіка госпіталізували до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння.

У Первомайську через пожежу в будинку постраждала жінка. Її з опіками рук та обличчя доставили до лікарні. Наразі стан постраждалої оцінюють як задовільний.

У селі Василівка Первомайського району загорівся кіоск. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів.

Крім того, у Вознесенську загорілися кондитерська крамниця та кавʼярня. Пожежу площею 20 квадратних метрів ліквідували.

Причини займання у всіх випадках встановлюються.

Нагадаємо, 8 жовтня, у Миколаївській області сталося чотири пожежі, три з них — у житловому секторі. У селі Новосергіївка Баштанської громади загорілося сміття в покинутому будинку.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині з початку року пожеж стало на чверть більше, ніж торік
У центрі Миколаєва під час руху загорівся автомобіль: за добу в місті сталися три пожежі
За добу у двох районах Миколаївщини горіли будинки та сміття
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

За добу у двох районах Миколаївщини горіли будинки та сміття
У центрі Миколаєва під час руху загорівся автомобіль: за добу в місті сталися три пожежі
На Миколаївщині з початку року пожеж стало на чверть більше, ніж торік

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

В Одесі зникло світло після російської атаки дронами

«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг

Головне сьогодні