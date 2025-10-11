Пожежі на Миколаївщині: постраждали дві людини, горіли будинки, кіоск і кавʼярня

На Миколаївщині горіли будинки, кіоск і кавʼярня. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень 10 жовтня та вночі 11 жовтня на Миколаївщині сталися чотири пожежі — дві в будинках і дві в торговельних закладах.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві під час гасіння пожежі в будинку врятували 67-річного власника. Чоловіка госпіталізували до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння.

У Первомайську через пожежу в будинку постраждала жінка. Її з опіками рук та обличчя доставили до лікарні. Наразі стан постраждалої оцінюють як задовільний.

У селі Василівка Первомайського району загорівся кіоск. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів.

Крім того, у Вознесенську загорілися кондитерська крамниця та кавʼярня. Пожежу площею 20 квадратних метрів ліквідували.

Причини займання у всіх випадках встановлюються.

Нагадаємо, 8 жовтня, у Миколаївській області сталося чотири пожежі, три з них — у житловому секторі. У селі Новосергіївка Баштанської громади загорілося сміття в покинутому будинку.