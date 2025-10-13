  • понеділок

Клуб

Вночі на Миколаївщині збили 5 безпілотників

Російський дрон. Фото з РixabayРосійський дрон. Фото з Рixabay

Вночі 13 жовтня в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили пʼять БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 12 жовтня, росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громаду Миколаївської області. Унаслідок ударів ніхто не постраждав.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.

