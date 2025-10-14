Побили та пограбували на вокзалі: у Вознесенську поліцейські затримали двох підозрюваних
- Ірина Олехнович
12:31, 14 жовтня, 2025
У Вознесенську поліцейські двох місцевих жителів, яких підозрюють у нападі та пограбуванні чоловіка на території залізничного вокзалу.
Як повідомляє поліція Миколаївської області, ввечері 5 жовтня до Вознесенського райуправління поліції звернувся 59-річний місцевий мешканець. За його словами, близько 23:00 двоє невідомих побили його та відібрали мобільний телефон, наявні гроші, документи й інші особисті речі.
Завдяки відеозаписам із камер спостереження правоохоронці встановили осіб, яких підозрюють у причетності до злочину. Ними виявилися 21- та 25-річні молодики.
Під час обшуків поліцейські зазначили, що вилучили речові докази. За даними слідства, частину викраденого чоловіки вже витратили, а телефон майже одразу здали до ломбарду.
Слідчі повідомили обом хлопцям про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із насильством, в умовах воєнного стану). Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.
