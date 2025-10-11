Застрелив племінника під час сварки: на Миколаївщині підозрюють чоловіка у вбивстві
- Даріна Мельничук
17:55, 11 жовтня, 2025
У Первомайську Миколаївської області поліцейські затримали 57-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві племінника.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Слідчі з’ясували, що 10 жовтня чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив про вбивство, яке сталося у селі Мигіївської громади.
За даними правоохоронців, напередодні ввечері потерпілий прийшов у гості до дядька. Під час спільного розпивання алкоголю між ними виникла сварка, що переросла у бійку.
Після цього підозрюваний дістав із сейфа мисливський карабін, на який мав дозвіл, і кілька разів вистрілив у бік родича. Від отриманих поранень 34-річний чоловік загинув на місці.
Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому підозру за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 15-річної дівчини. Напередодні поліція оголосила її в розшук.
