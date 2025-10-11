Застрелив племінника під час сварки: на Миколаївщині підозрюють чоловіка у вбивстві

У Первомайську Миколаївської області поліцейські затримали 57-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві племінника.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Слідчі з’ясували, що 10 жовтня чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив про вбивство, яке сталося у селі Мигіївської громади.

За даними правоохоронців, напередодні ввечері потерпілий прийшов у гості до дядька. Під час спільного розпивання алкоголю між ними виникла сварка, що переросла у бійку.

На Миколаївщині підозрюють чоловіка у вбивстві племінника. Фото: Нацполіція На Миколаївщині підозрюють чоловіка у вбивстві племінника. Фото: Нацполіція

Після цього підозрюваний дістав із сейфа мисливський карабін, на який мав дозвіл, і кілька разів вистрілив у бік родича. Від отриманих поранень 34-річний чоловік загинув на місці.

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому підозру за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

