На Херсонщині за 9 місяців російські окупанти вбили 44 дитини, ще 249 поранені

На Херсонщині за 9 місяців російські окупанти вбили 44 дитини, ще 249 поранені. Фото: Getty Images / «Бабель»На Херсонщині за 9 місяців російські окупанти вбили 44 дитини, ще 249 поранені. Фото: Getty Images / «Бабель»

За 9 місяців 2025 року на Херсонщині розслідували понад 1000 справ щодо злочинів російської армії проти дітей.

Так, за даними Херсонської обласної прокуратури, російські окупанти вбили вже 44 дитини, ще 249 отримали поранення. Також серед зафіксованих злочинів було 28 випадків примусової депортації та 24 рази незаконного позбавлення волі українських дітей.

На Херсонщині за 9 місяців російські окупанти вбили 44 дитини, ще 249 поранені. Фото: Прокуратура Херсонської областіНа Херсонщині за 9 місяців російські окупанти вбили 44 дитини, ще 249 поранені. Фото: Прокуратура Херсонської області

До суду вже скеровано три обвинувальні акти за воєнні злочини Росії проти дітей. Один із них стосується сексуального насильства, вчиненого військовослужбовцем РФ, другий — створення осередку «Юнармії», де окупанти залучали дітей до військової пропаганди.

Ще у одному кримінальному провадженні п’ятьом російським військовим повідомили про підозру у вбивстві цивільних осіб, серед яких було і троє дітей. Ще дві дитини отримали поранення.

Нагадаємо, раніше Херсонська ОВА повідомляла, що діти з Херсонщини, яких повернули з РФ, Білорусі та окупованих територій, отримають понад 2 мільйони доларів допомоги.

