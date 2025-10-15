У Миколаєві та районах області за добу ліквідували п’ять пожеж

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж. Фото: ДСНС, ілюстративне

Протягом доби, 14 жовтня та в ніч проти 15 жовтня, на Миколаївщині сталося п’ять пожеж.

Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Три з них виникли у житловому секторі. У селі Благодатне Благодатненської громади загорілася покрівля господарчої будівлі на площі 25 квадратних метрів. У Миколаєві в квартирі двоповерхового будинку горіли побутові речі. Вогнеборці швидко загасили пожежу на площі 2 квадратних метри.

У Вознесенську горіла дерев’яний сарай, площа займання склала 3 квадратних метри.

Також у Миколаєві рятувальники загасили пожежу автомобіля Ford Transit. Вогонь пошкодив 2 квадратних метри площі.

Ще одна пожежа сталася за межами селища Казанка Казанківської громади, де горів очерет на площі 500 квадратних метрів. Причини займання з’ясовуються.

Загалом у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.