Аварійні відключення світла ввели на Миколаївщині
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:18, 15 жовтня, 2025
-
У Миколаївській області запровадили дві черги аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, 15 жовтня.
— По команді з Києва з 18:00 вводяться дві черги по графіку аварійних відключень електроенергії в області, — написав Віталій Кім.
Він уточнив, що під відключення потраплять:
-
Миколаїв — частково мікрорайон Ліски;
-
частина Вознесенської дільниці;
-
частина Доманівської дільниці;
-
частина Врадіївської дільниці;
-
частина Березанської дільниці.
Раніше в «Миколаївобленерго» розповіли, що на Миколаївщині готуються до можливих відключень світла.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.