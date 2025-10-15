Аварійні відключення світла ввели на Миколаївщині

У Миколаївській області запроваджено дві черги аварійних відключень електроенергії. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області запровадили дві черги аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, 15 жовтня.

— По команді з Києва з 18:00 вводяться дві черги по графіку аварійних відключень електроенергії в області, — написав Віталій Кім.

Він уточнив, що під відключення потраплять:

Миколаїв — частково мікрорайон Ліски;

частина Вознесенської дільниці;

частина Доманівської дільниці;

частина Врадіївської дільниці;

частина Березанської дільниці.

Раніше в «Миколаївобленерго» розповіли, що на Миколаївщині готуються до можливих відключень світла.