На Миколаївщині готуються до можливих відключень світла: що розповіли в «Миколаївобленерго»

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВісті»

Під час повномасштабної війни енергосистема України постійно під загрозою. Через обстріли взимку на Миколаївщині можливі тимчасові відключення електроенергії. Енергетики вже мають плани дій на випадок надзвичайних ситуацій і готуються до різних сценаріїв.

Про готовність до можливих відключень світла розповів технічний директор АТ «Миколаївобленерго» Михайло Білас, пише «Суспільне Миколаїв».

Про ризики блекаутів

«Наразі ми маємо ситуацію, коли у будь-який момент може відбутися відключення електроенергії внаслідок російської агресії. Спрогнозувати це неможливо — куди саме прилетить ракета чи «шахед», ніхто не знає», — пояснює Михайло Білас.

Попри це, енергетики мають чіткий план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

«У нас діють програми протиаварійних тренувань, які відпрацьовані на обласному та регіональному рівнях. Ми готові до різних викликів, знаємо, як відновлювати й резервувати споживачів», — додає він.

Як працюють зимові графіки відключень

З 1 жовтня 2025 року до 1 квітня 2026 року на Миколаївщині діють зимові графіки обмеження електропостачання. Вони відрізняються від літніх, оскільки взимку навантаження на енергосистему значно зростає.

«У холодний період скорочується світловий день, люди користуються обігрівачами, тому споживання електрики збільшується», — пояснює технічний директор.

Графіки формуються з шести черг, кожна з яких має дві підчерги. Вони можуть бути введені:

якщо в енергосистемі виникає дефіцит потужності;

або у випадку аварії чи пошкодження мереж.

«Ми працюємо в єдиній енергосистемі, тому дефіцит у будь-якій області може вплинути й на Миколаївщину», — зазначає Михайло Білас.

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

Як дізнатися про відключення

У разі дефіциту або аварії НЕК «Укренерго» визначає, скільки черг потрібно відключити.

«Максимально може вводитися до чотирьох черг одночасно — це від двох із половиною до семи годин без світла», — каже Михайло Білас.

За його словами, компанія намагається робити відключення справедливо, щоб одні й ті самі споживачі не залишалися без електрики постійно.

Перевірити графіки, черги та адреси можна на сайті АТ «Миколаївобленерго».

Поради жителям області

Енергетики радять заздалегідь підготуватися до можливих відключень:

тримати зарядженими павербанки та джерела безперебійного живлення;

перевірити генератори та запаси пального;

не вмикати потужну техніку одразу після появи світла.

«Різке навантаження може викликати аварію та продовжити час без світла. Ми зі свого боку робимо все, щоб якомога швидше відновити електропостачання кожному споживачеві», — наголосив Михайло Білас.

Нагадаємо, в Україні створили мережу акумуляторних парків, які можуть підтримувати роботу енергосистеми навіть під час масованих російських обстрілів.