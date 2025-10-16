В Одесі автомобіль збив подружжя: чоловік загинув, а жінка в лікарні
Даріна Мельничук
17:53, 16 жовтня, 2025
Вранці 16 жовтня на Миколаївській дорозі в Одесі водій автомобіля збив подружжя. Унаслідок аварії загинув чоловік, а його дружину з травмами госпіталізували.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля Renault збив 48-річного чоловіка та його 45-річну дружину, які переходили проїзну частину поза пішохідним переходом.
На місці працює слідчо-оперативна група. Водія перевіряють на стан сп’яніння. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, 14 жовтня поблизу Миколаєва човен, що відлетів з причепа іншого авто, врізався в маршрутку. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів мікроавтобуса.
