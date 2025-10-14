  • вівторок

Миколаївський «Титанік»: човен «врізався» в маршрутку на трасі Миколаїв — Доманівка

Поблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-NПоблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-N

Вранці 14 жовтня поблизу Миколаєва човен, що відлетів з причепа іншого авто, врізався в маршрутку. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомляє «МикВісті» з посиланням на «Новин-N», інцидент стався на трасі Миколаїв — Доманівка. Маршрутка «Рута» їхала з боку Слівіно, а автомобіль Subaru із лафетом та човном на ньому рухався назустріч, із боку Весняного.

Поблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-NПоблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-N
Поблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-NПоблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-N
Поблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-NПоблизу Миколаєва човен врізався в маршрутку. Фото: Новини-N

У районі села Надбузьке лафет відчепився від автомобіля, і човен влетів у передню частину автобусу. Двоє пасажирів «Рути» через це отримали травми та були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві мотоцикл перекинувся на повороті, внаслідок чого водій загинув, його пасажир травмований.

