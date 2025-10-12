У Миколаєві мотоцикл перекинувся на повороті: водій загину, пасажир травмований
У Миколаєві 45-річний мотоцикліст загинув у ДТП, пасажир — у лікарні.
Про це повідомила поліція Миколаївської області.
Аварія сталася 12 жовтня близько 13:20 на перехресті вулиць Олекси Алмазова та Морехідної. За попередніми даними, водій Kawasaki не впорався з керуванням і перекинувся.
Медики намагалися його реанімувати, але чоловік помер на місці. 47-річного пасажира госпіталізували з травмами.
Поліція з’ясовує обставини події та просить свідків звернутися за телефонами 068 327 44 14 або 102.
Нагадаємо, що 26 вересня на автодорозі «Нечаяне — Камʼянка — Очаків» у Миколаївському районі сталася смертельна аварія за участю легкового автомобіля та мотоцикла.
