Тактика «випаленої землі»: в «Укренерго» пояснили, як росіяни планують нові удари по українській енергосистемі

Росія змінила свою тактику атак на українську енергосистему. Фото з відкритих джерел.

Про це під час Київського економічного форуму розповів голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, повідомляє «МикВісті» з посиланням на hromadske.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росія завдавала масових ударів по всій інфраструктурі енергосистеми, проте нині ворог змістив фокус саме на розподільчі мережі.

— Зараз ситуація змінилася. З вересня росіяни почали атакувати розподільчі підстанції, підстанції «Укрзалізниці», а потім — підстанції «Укренерго», особливо в прифронтових областях. Деякі удари були дуже важкими — це Сумщина, Чернігівщина, — говорить Віталій Зайченко.

На його думку, противник фокусується на повному знищені енергооб’єктів.

— Зараз росіяни з енергетикою використовують тактику випаленої землі, тому щодня атакує велика кількість дронів, — наголосив голова «Укренерго».

Водночас, Зайченко підкреслив, що війна прискорила трансформацію старої моделі української енергетичної системи, яка була розрахованої на важку промисловість.

— Війна призвела до суттєвих змін в українській енергосистемі, яка була застарілою і яку побудували під потреби великої промисловості. Зараз споживач інший, він споживає електрику більш волатильно. Розвивається дешевша технологія акумуляції, яка збалансовує систему. Нам треба більше розподіленої генерації, її треба будувати, адже це не така легка здобич для ворога, — заявив він.

Нагадаємо, раніше в «Нафтогаз» повідомляли, що Україна готується до однієї з найскладніших зим за весь час війни. Через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру ускладнюється стабільне забезпечення газом і теплом, а споживання вже помітно зросло.