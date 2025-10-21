Вночі росіяни атакували Херсон дронами: поранені троє людей

Наслідки обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Уночі 21 жовтня російські війська атакували Корабельний район Херсона ударними безпілотниками «Shahed». Поранення отримали троє людей.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

До лікарні доправили 70-річну жінку та двох чоловіків віком 53 і 76 років. Усі постраждалі отримали мінно-вибухові травми, контузії та осколкові поранення. В одного з чоловіків лікарі діагностували відкритий перелом передпліччя.

Як повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби російські війська обстріляли 33 населені пункти області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще шість отримали поранення.

Відомо також про пошкодження двох багатоквартирних і 12 приватних будинків, а також одного автомобіля.

Слід зазначити, що за минулий тиждень українські військові знищили 96% дронів, якими росіяни атакували Херсонщину, половину з них — над Херсоном.