РФ атакувала Харків: горить дитсадок, загинув чоловік

Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

У середу, 22 жовтня, російський безпілотник атакував приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік, семеро людей дістали поранення.

Про удар написав харківський міський голова Ігор Терехов та повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, російські війська використали дрони типу «Шахед».

— Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа, — повідомив Ігор Терехов.

Згодом мер спростував інформацію про постраждалих дітей та зазначив, що всіх з дитсадка евакуйовали, однак гасіння пожежі триває.

— Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває, — повідомив міський голова.

Пізніше на атаку відреагував і президент Володимир Зеленський.

— Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес. Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари — це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, — зазначив президент.

