  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 13.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 13.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ атакувала Харків: горить дитсадок, загинув чоловік

Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

У середу, 22 жовтня, російський безпілотник атакував приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік, семеро людей дістали поранення.

Про удар написав харківський міський голова Ігор Терехов та повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

За попередніми даними, російські війська використали дрони типу «Шахед».

— Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа, — повідомив Ігор Терехов.

Згодом мер спростував інформацію про постраждалих дітей та зазначив, що всіх з дитсадка евакуйовали, однак гасіння пожежі триває.

— Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває, — повідомив міський голова.

Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки удару РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

Пізніше на атаку відреагував і президент Володимир Зеленський.

— Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес. Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари — це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, — зазначив президент.

Нагадаємо, російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вдарили по порту й енергетиці на Одещини: Ізмаїл залишився без світла
Трамп не виключив зустріч із Путіним, але остаточного рішення немає
У Херсоні дрон РФ атакував автомобіль: поранено водія
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні дрон РФ атакував автомобіль: поранено водія
Трамп не виключив зустріч із Путіним, але остаточного рішення немає
Росіяни вдарили по порту й енергетиці на Одещини: Ізмаїл залишився без світла

На Миколаївщині підліток отруївся грибами, які сам назбирав і приготував

«Нібулон» відмовився вирощувати соняшник через збитки

2 години тому

Росіяни вдарили по порту й енергетиці на Одещини: Ізмаїл залишився без світла

Головне сьогодні