РФ атакувала Харків: горить дитсадок, загинув чоловік
12:28, 22 жовтня, 2025
-
У середу, 22 жовтня, російський безпілотник атакував приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік, семеро людей дістали поранення.
Про удар написав харківський міський голова Ігор Терехов та повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, російські війська використали дрони типу «Шахед».
— Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа, — повідомив Ігор Терехов.
Згодом мер спростував інформацію про постраждалих дітей та зазначив, що всіх з дитсадка евакуйовали, однак гасіння пожежі триває.
— Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває, — повідомив міський голова.
Пізніше на атаку відреагував і президент Володимир Зеленський.
— Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес. Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари — це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, — зазначив президент.
Нагадаємо, російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади Миколаївської області.
