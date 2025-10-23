Журналістка та оператор телеканалу «FreeДом» загинули через удар російського дрона у Краматорську

У Краматорську загинули журналістка та оператор телеканалу «FreeДом» через удар російського дрона. Фото: Вадим Філашкін

У четвер, 23 жовтня, у Краматорську через удар російського безпілотника типу «Ланцет» загинули воєнна кореспондентка телеканалу «FreeДом» Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін.

Про загибель колег повідомили на сайті телеканалу «Дім». Із пораненнями до лікарні доставили спеціального кореспондента Олександра Количева. У момент влучання журналісти перебували в автомобілі на території автозаправної станції.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін також підтвердив загибель журналістів.

— З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими... — написав Вадим Філашкін.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по знімальній групі журналістів.

— Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні, — написав Володимир Зеленський.

За словами президента, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 135 представників медіа.

Загибель журналістів у Краматорську правоохоронці розслідують як воєнний злочин, повідомили у Донецькій обласній прокуратури.

Що відомо про загиблих журналістів

Олена Губанова (творчий псевдонім — Олена Грамова) народилася народилася 1982 року в місті Єнакієве Донецької області. Із студентських років працювала в журналістиці — спочатку на радіо «Мелодія», згодом на регіональному телебаченні. З березня 2021 року працювала на телеканалі «Дім». У червні 2023 року була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін народився у Краматорську Донецької області. Із 2022 року працював оператором українського державного іномовлення. Йому було 33 роки.

Нагадаємо, що pа три роки повномасштабного вторгнення Росія скоїла щонайменше 823 злочини проти журналістів та медіа в Україні, внаслідок яких загинули 97 медійників.