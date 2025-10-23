  • четвер

    23 жовтня, 2025

  • 10.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вибухотехніки знищили залишки російських боєприпасів на Миколаївщині

Вибухотехніки знищили залишки російських боєприпасів на Миколаївщині. Фото: НацполіціяВибухотехніки знищили залишки російських боєприпасів на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

У Миколаївській області, на полях поблизу одного з селищ Шевченківської громади, поліцейські вибухотехніки знешкодили залишки російських ракет.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, про підозрілі предмети правоохоронцям повідомили жителі Миколаївського району.

Під час огляду території фахівці виявили касетний бойовий елемент, а на іншій ділянці поля — некеровані авіаційні ракети.

Зазначається, що скільки боєприпаси становили небезпеку та не підлягали транспортуванню, вибухотехніки знищили їх на місці контрольованим підривом, дотримавшись усіх вимог безпеки.

Вибухотехніки знищили залишки російських боєприпасів на Миколаївщині. Фото: НацполіціяВибухотехніки знищили залишки російських боєприпасів на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Поліція закликає громадян до обережності:

  • не наближатися до залишків дронів, ракет чи снарядів — вони можуть містити нездетоновані елементи;

  • запам’ятати місце виявлення та, за можливості, орієнтуватися за помітними об’єктами (дерево, стовп, межа поля);

  • не торкатися, не переміщати та не розбирати підозрілі предмети;

  • не користуватися телефонами або радіостанціями поблизу таких знахідок;

  • негайно повідомити про виявлення небезпечного предмета за номерами 101 або 102.

У поліції також нагадали, не публікувати фото чи відео підозрілих предметів у соцмережах до прибуття фахівців, аби не зашкодити роботі служб.

Раніше, на маршрутах цивільного судноплавства у Чорному морі українські військові виявили та знищили чергову 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу з російським маркуванням.

Останні новини про: Війна в Україні

Припинення вогню можливе, але для цього треба більше тиску на Росію, — Зеленський
Журналістка та оператор телеканалу «FreeДом» загинули через удар російського дрона у Краматорську
Ці кошти допоможуть і вам, і нам, — Зеленський просить ЄС ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову

Світлана Іванченко
новини

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

Світлана Іванченко
новини

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Марія Хаміцевич
новини

Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Ці кошти допоможуть і вам, і нам, — Зеленський просить ЄС ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ
Журналістка та оператор телеканалу «FreeДом» загинули через удар російського дрона у Краматорську
Припинення вогню можливе, але для цього треба більше тиску на Росію, — Зеленський

У Миколаєві розширять мережу спортивних класів та забезпечать учнів харчуванням

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

2 години тому

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні