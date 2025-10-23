Вибухотехніки знищили залишки російських боєприпасів на Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
23:07, 23 жовтня, 2025
-
У Миколаївській області, на полях поблизу одного з селищ Шевченківської громади, поліцейські вибухотехніки знешкодили залишки російських ракет.
Як зазначили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, про підозрілі предмети правоохоронцям повідомили жителі Миколаївського району.
Під час огляду території фахівці виявили касетний бойовий елемент, а на іншій ділянці поля — некеровані авіаційні ракети.
Зазначається, що скільки боєприпаси становили небезпеку та не підлягали транспортуванню, вибухотехніки знищили їх на місці контрольованим підривом, дотримавшись усіх вимог безпеки.
Поліція закликає громадян до обережності:
-
не наближатися до залишків дронів, ракет чи снарядів — вони можуть містити нездетоновані елементи;
-
запам’ятати місце виявлення та, за можливості, орієнтуватися за помітними об’єктами (дерево, стовп, межа поля);
-
не торкатися, не переміщати та не розбирати підозрілі предмети;
-
не користуватися телефонами або радіостанціями поблизу таких знахідок;
-
негайно повідомити про виявлення небезпечного предмета за номерами 101 або 102.
У поліції також нагадали, не публікувати фото чи відео підозрілих предметів у соцмережах до прибуття фахівців, аби не зашкодити роботі служб.
Раніше, на маршрутах цивільного судноплавства у Чорному морі українські військові виявили та знищили чергову 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу з російським маркуванням.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.