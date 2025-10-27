  • понеділок

Смертельна ДТП на трасі під Миколаєвом: мотоцикл відкинуло в кювет, водій загинув

На трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській областіНа трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській області

У Баштанському районі триває розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 26 жовтня близько 17:00 на трасі «Миколаїв – Кривий Ріг» неподалік села Зелений Яр.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, зіткнулися мотоцикл SPARTA SD200 та автомобіль HONDA CR-V. У результаті удару мотоцикл відкинуло в кювет.

Від отриманих травм 61-річний водій мотоцикла загинув на місці, тоді як водій легковика не постраждав.

На трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській областіНа трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській області
На трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській областіНа трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській області
На трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській областіНа трасі під Миколаєвом 27 жовтня в ДТП загинув мотоцикліст. Фото: поліція в Миколаївській області

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Поліцейські наразі встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше у Первомайську збили пенсіонерку, коли та перебігала через дорогу в невстановленому місці.

