Смертельна ДТП на трасі під Миколаєвом: мотоцикл відкинуло в кювет, водій загинув
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
11:29, 27 жовтня, 2025
-
У Баштанському районі триває розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 26 жовтня близько 17:00 на трасі «Миколаїв – Кривий Ріг» неподалік села Зелений Яр.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, зіткнулися мотоцикл SPARTA SD200 та автомобіль HONDA CR-V. У результаті удару мотоцикл відкинуло в кювет.
Від отриманих травм 61-річний водій мотоцикла загинув на місці, тоді як водій легковика не постраждав.
За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.
Поліцейські наразі встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше у Первомайську збили пенсіонерку, коли та перебігала через дорогу в невстановленому місці.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.