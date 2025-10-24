Перебігала дорогу у невстановленому місці: у Первомайську збили пенсіонерку
У Первомайську на вулиці Грушевського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota Yaris Cross.
Як повідомили в Первомайському районному відділі поліції, аварія сталася 23 жовтня близько 12:40. За попередніми даними, 40-річна водійка легковика наїхала на 75-річну пішохідку. За словами правоохоронців пенсіонерка, переходила проїжджу частину у невстановленому місці.
Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували.
Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.
Нагадаємо, вночі 23 жовтня на трасі біля Коблевого легковик врізався у вантажівку. Унаслідок ДТП водій загинув, ще один постраждав.
