Перебігала дорогу у невстановленому місці: у Первомайську збили пенсіонерку

23 жовтня у Первомайську Toyota наїхала на пенсіонерку. Фото: Первомайський районний відділ поліції

У Первомайську на вулиці Грушевського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota Yaris Cross.

Як повідомили в Первомайському районному відділі поліції, аварія сталася 23 жовтня близько 12:40. За попередніми даними, 40-річна водійка легковика наїхала на 75-річну пішохідку. За словами правоохоронців пенсіонерка, переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували.

23 жовтня у Первомайську Toyota наїхала на пенсіонерку. Фото: Первомайський районний відділ поліції

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, вночі 23 жовтня на трасі біля Коблевого легковик врізався у вантажівку. Унаслідок ДТП водій загинув, ще один постраждав.