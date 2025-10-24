На трасі біля Коблевого легковик врізався у вантажівку: водій загинув, ще один постраждав

Оновлено: додана інформація поліції

ДТП на трасі біля Коблевого 23 жовтня. Фото: ДСНС

Вночі 23 жовтня на трасі «Миколаїв — Одеса» поблизу села Коблеве сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобіль «Skoda Octavia» та вантажівка «Iveco Stralis».

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, внаслідок аварії загинув 39-річний водій легковика. 60-річного керманича вантажівки госпіталізували до місцевої лікарні.

Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого авто. Причини аварії з’ясовують правоохоронці.

За даними Нацполіції Миколаївської області, ДТП сталася о 21:50. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

