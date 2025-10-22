Легковик врізався в швидку на трасі у Миколаївській області: постраждали медики

Легковик врізався в швидку у Миколаївській області. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 22 жовтня, приблизно о 10:30 на трасі поблизу селища Мирне легковик врізався в автомобіль швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними, 46-річний водій автомобіля Renault Megane зіткнувся з каретою швидкої, за кермом якої перебував 61-річний водій.

Унаслідок аварії травмувалися двоє медичних працівників, які перебували в автомобілі швидкої допомоги. Їх доставили до лікарні. Водій легковика від госпіталізації відмовився.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліція встановлює всі обставини аварії. Рух на ділянці дороги регулюють патрульні.

Нагадаємо, 20 жовтня у Миколаєві на проспекті Центральному водій автомобіля збив 17-річного підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Потерпілого госпіталізували до лікарні.