  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 14.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Легковик врізався в швидку на трасі у Миколаївській області: постраждали медики

Фото: НацполіціяЛегковик врізався в швидку у Миколаївській області. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 22 жовтня, приблизно о 10:30 на трасі поблизу селища Мирне легковик врізався в автомобіль швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними, 46-річний водій автомобіля Renault Megane зіткнувся з каретою швидкої, за кермом якої перебував 61-річний водій.

Унаслідок аварії травмувалися двоє медичних працівників, які перебували в автомобілі швидкої допомоги. Їх доставили до лікарні. Водій легковика від госпіталізації відмовився.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліція встановлює всі обставини аварії. Рух на ділянці дороги регулюють патрульні.

Нагадаємо, 20 жовтня у Миколаєві на проспекті Центральному водій автомобіля збив 17-річного підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Ошукав 30 людей: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у продажі неіснуючих дров
Пенсіонерка на Миколаївщині віддала аферистам пів мільйона, щоб «відкупитись» від звинувачень у співпраці з Росією
Шукав допомогу, а натрапив на шахраїв: на Миколаївщині у чоловіка виманили близько ₴300 тисяч
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Шукав допомогу, а натрапив на шахраїв: на Миколаївщині у чоловіка виманили близько ₴300 тисяч
Пенсіонерка на Миколаївщині віддала аферистам пів мільйона, щоб «відкупитись» від звинувачень у співпраці з Росією
Ошукав 30 людей: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у продажі неіснуючих дров

На Миколаївщині підліток отруївся грибами, які сам назбирав і приготував

«Нібулон» відмовився вирощувати соняшник через збитки

4 години тому

Росіяни вдарили по порту й енергетиці на Одещини: Ізмаїл залишився без світла

Головне сьогодні