У Миколаєві водій збив підлітка на «зебрі»: його госпіталізували

Увечері 20 жовтня у Миколаєві на проспекті Центральному водій автомобіля збив 17-річного підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

ДТП сталася близько 18:10 у районі вулиці 2-ї Слобідської. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

У Миколаєві водій збив 17-річного пішохода на «зебрі». Фото: Нацполіція У Миколаєві водій збив 17-річного пішохода на «зебрі». Фото: Нацполіція

Слідчі кваліфікували інцидент, як «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Водію загрожує до трьох років тюрми.

Поліція шукає свідків аварії. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини ДТП, просять зателефонувати за номерами: (063) 621 46 34, 102.

Нагадаємо, що поблизу села Сухий Лиман Одеського району сталася смертельна ДТП. Вантажівка наїхала на двох військовослужбовців, 34 та 36 років — обидва загинули.