На блокпості на Одещині вантажівка збила 2 військових: обидва загинули

На блокпості на Одещині вантажівка збила двох військових. Ілюстративне фото: НацполіціяНа блокпості на Одещині вантажівка збила двох військових. Ілюстративне фото: Нацполіція

Вранці, 17 жовтня, поблизу села Сухий Лиман Одеського району сталася смертельна ДТП. Вантажівка наїхала на двох військовослужбовців, 34 та 36 років — обидва загинули.

Як повідомили в поліції, 63-річний водій не помітив пересувний блокпост і наїхав на військових. Один із них загинув на місці, інший — дорогою до лікарні. Перевірка показала, що водій був тверезим.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події. Розглядається питання про внесення даних до ЄРДР та затримання водія.

Рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово ускладнений.

Раніше на Миколаївській дорозі в Одесі водій автомобіля збив подружжя. Унаслідок аварії загинув чоловік, а його дружину з травмами госпіталізували.

