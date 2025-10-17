На блокпості на Одещині вантажівка збила 2 військових: обидва загинули
- Світлана Іванченко
9:51, 17 жовтня, 2025
Вранці, 17 жовтня, поблизу села Сухий Лиман Одеського району сталася смертельна ДТП. Вантажівка наїхала на двох військовослужбовців, 34 та 36 років — обидва загинули.
Як повідомили в поліції, 63-річний водій не помітив пересувний блокпост і наїхав на військових. Один із них загинув на місці, інший — дорогою до лікарні. Перевірка показала, що водій був тверезим.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події. Розглядається питання про внесення даних до ЄРДР та затримання водія.
Рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово ускладнений.
Раніше на Миколаївській дорозі в Одесі водій автомобіля збив подружжя. Унаслідок аварії загинув чоловік, а його дружину з травмами госпіталізували.
