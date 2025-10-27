В Одесі після випробувань тепломереж сталося близько 20 проривів

Труба тепломереж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі комунальники працюють над усуненням близько 20 проривів тепломереж, що виникли після випробувань перед початком опалювального сезону.

Як повідомив директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Валерій Іванов під час засідання міської комісії з питань ЖКГ, аварії фіксують у різних районах міста, пише Центр публічних розслідувань.

Депутат Олексій Асауленко закликав керівництво підприємства щотижня перевіряти місця проведення ремонтів, адже подекуди відсутні або пошкоджені огорожі й попереджувальні знаки. Він також запропонував розміщувати на стендах інформацію про терміни виконання робіт.

Крім того, депутати погодили подання на розгляд міськради проєкту рішення, що дозволить КП «Теплопостачання міста Одеси» укласти договір із ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на постачання газу з листопада 2025 по березень 2026 року.

Опалювальний сезон планують розпочати орієнтовно 10 листопада, але точна дата залежатиме від погоди. За даними Одеської ТЕЦ, технічно підприємства готові до запуску тепла. Водночас частина приватних керуючих компаній та ОСББ щороку затримує подання актів готовності або не встигає укласти угоди з «Нафтогазом», що може призвести до затримок із підключенням окремих будинків.

Міненерго рекомендує мешканцям заздалегідь підготувати резервні джерела енергії — генератори та запас палива щонайменше на три доби.

Нагадаємо, що на Одещині відбулася нарада, присвячена підготовці громад до можливих тривалих відключень електроенергії. У кожному регіоні планують створити спеціальні штаби, які координуватимуть дії під час відключень світла. Рятувальники за потреби надаватимуть громадам додаткові генератори, питну воду та мобільні кухні.