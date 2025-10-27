Генератори, вода й мобільні кухні: Одещина готується до можливих блекаутів

На Одещині перевіряють готовність громад до можливих блекаутів. Фото: Нацполіція в Одеській області

На Одещині відбулася нарада, присвячена підготовці громад до можливих тривалих відключень електроенергії.

Під час зустрічі керівники громад разом із Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, ДСНС та Одеською ОВА обговорили, як забезпечити роботу найважливіших об’єктів і допомогу людям у разі блекаутів.

У кожному регіоні планують створити спеціальні штаби, які координуватимуть дії під час відключень світла. Рятувальники за потреби надаватимуть громадам додаткові генератори, питну воду та мобільні кухні.

Окрему увагу приділили зв’язку. Опорні мобільні вежі хочуть обладнати не лише акумуляторами, а й генераторами, щоб навіть без електрики люди могли телефонувати рідним чи викликати швидку допомогу.

Також керівникам територіальних громад доручили оновити інформацію про електромережі, Пункти Незламності та інші об’єкти, які мають працювати під час відключень. Це допоможе швидше реагувати у разі надзвичайних ситуацій.

Посадовці наголосили, що регулярні тренування між рятувальниками, енергетиками, комунальниками та операторами мобільного зв’язку дозволять краще підготуватися до зими й забезпечити стабільну роботу громад навіть без світла.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів створив Координаційний штаб захисту енергетики — центр управління, який об’єднає роботу всіх відомств, що відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло та зв’язок.

До органу увійдуть усі служби, відповідальні за енергетичну сферу: «від Міненерго, Укренерго, Нафтогазу, МВС та ДСНС до обласних військових адміністрацій, громад та операторів інфраструктури». Роботу штабу забезпечуватиме Агентство з відновлення.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».