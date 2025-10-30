В Києві вибухнула посилка у відділенні «Укрпошти»: 5 постраждалих

В Києві вибухнула посилка у відділенні «Укрпошти». Ілюстративне фото: Нацполіція

У четвер, 30 жовтня, пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомили в Нацполіції та міський голова Віталій Кличко.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок. Відомо про поранених працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Наразі встановлюються усі обставини інциденту.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки.

Нагадаємо, у Хмельницькому стався вибух у багатоквартирному житловому будинку. За попередніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув побутовий газ.