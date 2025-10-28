У Хмельницькому стався вибух газу в багатоповерхівці: під завалами можуть перебувати люди

Зруйнована вибухом багатоповерхівка у Хмельницькому. Фото: Поліція Хмельницької області

На вулиці Тернопільській у Хмельницькому стався вибух у багатоквартирному житловому будинку. За попередніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув побутовий газ.

Про інцидент повідомили у поліції.

Внаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів будівлі. На місці події працюють усі екстрені служби — слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти та кінологи. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк повідомив, що до місця події виїхали три бригади швидкої допомоги.

За словами міського голови Олександра Симчишина, вибух не пов’язаний із військовими діями. Частина будинку зруйнована, інша — серйозно пошкоджена. Наразі інформації про загиблих немає, однак під завалами можуть перебувати люди.

«Комунальні служби, рятувальники, поліція та медики вже працюють на місці надзвичайної події, — зазначив мер. — Розпочато розбір завалів та інші оперативні заходи. Наразі визначаємо потребу у відселенні людей і оцінюємо загрозу подальшого руйнування будинку», — повідомив Олександр Симчишин.

