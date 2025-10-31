  • пʼятниця

На Херсонщині після обстрілів РФ загинула людина, постраждали семеро

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом доби 30 жовтня війська РФ атакували 45 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, ще семеро, серед них 16-річна дівчина, отримали поранення.

Про це вранці повідомив у Telegram керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, удари припали на житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджено багатоповерхівку, десять приватних будинків, фермерське господарство, адміністративну будівлю, магазин і кілька автомобілів.

Перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький уточнив, що обстріли накрили чотири населені пункти міської громади. Загинув літній чоловік, чотирьох із семи поранених госпіталізували.

Нагадаємо, що за добу до цього на Херсонщині через російські обстріли 12 поранених, серед них — діти. Пошкоджені будинки та вежа мобільного зв'язку.

