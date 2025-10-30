  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 14.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли Херсонщини: за добу 12 поранених, серед них — діти

Зруйнована дитяча лікарня в Херсоні через обстріли. Фото: НацполіціяЗруйнована дитяча лікарня в Херсоні через обстріли. Фото: Нацполіція

На Херсонщині за добу через російські обстріли 12 поранених, серед них — діти. Пошкоджені будинки та вежа мобільного зв'язку.

Про це 30 жовтня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, військові РФ атакували критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені чотири багатоповерхових та дев'ять приватних будинків, адмінбудівля, церква, стільникова вежа та автомобілі.

Також в ОВА розповіли, що минулої доби з громад правобережжя Херсонщини евакуювали семеро людей. Номер обласного контакт-центру з питань виїзду: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська обстріляли з артилерії дитячу лікарню в Херсоні. На момент атаки в закладі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що російські війська свідомо атакують цивільні об’єкти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Він закликав міжнародну спільноту рішучіше реагувати на такі злочини.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла
Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей
Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів

У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей