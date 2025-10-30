Обстріли Херсонщини: за добу 12 поранених, серед них — діти

Зруйнована дитяча лікарня в Херсоні через обстріли. Фото: Нацполіція

На Херсонщині за добу через російські обстріли 12 поранених, серед них — діти. Пошкоджені будинки та вежа мобільного зв'язку.

Про це 30 жовтня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, військові РФ атакували критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені чотири багатоповерхових та дев'ять приватних будинків, адмінбудівля, церква, стільникова вежа та автомобілі.

Також в ОВА розповіли, що минулої доби з громад правобережжя Херсонщини евакуювали семеро людей. Номер обласного контакт-центру з питань виїзду: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська обстріляли з артилерії дитячу лікарню в Херсоні. На момент атаки в закладі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що російські війська свідомо атакують цивільні об’єкти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Він закликав міжнародну спільноту рішучіше реагувати на такі злочини.