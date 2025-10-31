У суді Миколаєва адвокатка обізвала журналістів «телекурками»

Юлія Химерик, журналістка проєкту Міжнародного інституту з висвітлення війни та миру (IWPR)

Журналістка-фрілансерка Юлія Химерик, яка працює в межах проєкту Міжнародного інституту з висвітлення війни та миру (IWPR), повідомила про неетичну поведінку адвокатки під час судового засідання у справі про воєнний злочин.

Як повідомляє Інститут масової інформації, інцидент стався 27 жовтня у Центральному районному суді Миколаєва.

За словами Юлії Химерик, перед початком засідання адвокатка, яка захищала підозрюваного, дозволила собі образливі висловлювання на адресу журналістів, назвавши їх «телекурками» та висловивши невдоволення тим, що слухання не зробили закритим.

— Це було за моєю спиною, коли я заходила до зали суду. Я чітко почула ці слова, — зазначила журналістка.

Після цього адвокатка запитала у неї, навіщо журналісти прийшли на засідання.

— Я нагадала, що це справа про воєнний злочин, яка має суспільний інтерес — і в Україні, і за її межами. Такі процеси важливо висвітлювати, щоб показати, що в нас суди працюють за законом, — написала Юлія Химерик.

Під час самого засідання суд задовольнив клопотання адвокатки про заборону фотографувати її, мотивуючи це тим, що «журналісти перекручують її слова».

Після засідання, за словами журналістки, адвокатка демонстративно попрощалася і відмовилася пояснити свої висловлювання.

Журналістка назвала таку поведінку неетичною та упередженою, і заявила, що звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області із відповідною заявою.

— Такі дії шкодять репутації журналістів і можуть розцінюватися як перешкоджання професійній діяльності. Вважаю, що Кодекс адвокатської етики варто доповнити нормами про взаємодію з представниками медіа, — наголосила вона в коментарі Інституту масової інформації.

Юрист ІМІ Володимир Зеленчук підтвердив, що подібна поведінка суперечить Правилам адвокатської етики, які зобов’язують адвокатів бути стриманими, коректними й добропорядними у професійній діяльності.

— Образливі висловлювання, упереджене ставлення та агресивна поведінка є порушенням адвокатської етики й можуть стати підставою для дисциплінарної відповідальності. Оцінку цим фактам має надати Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, — зазначив Володимир Зеленчук.

Нагадаємо, миколаївські правоохоронці за останні роки закрили 32 кримінальні справи, що були пов’язані з порушенням прав журналістів, а саме перешкоджання та погрози.