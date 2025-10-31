  • пʼятниця

    31 жовтня, 2025

  • 16.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 31 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У суді Миколаєва адвокатка обізвала журналістів «телекурками»

Юлія Химерик, журналістка проєкту Міжнародного інституту з висвітлення війни та миру (IWPR)Юлія Химерик, журналістка проєкту Міжнародного інституту з висвітлення війни та миру (IWPR)

Журналістка-фрілансерка Юлія Химерик, яка працює в межах проєкту Міжнародного інституту з висвітлення війни та миру (IWPR), повідомила про неетичну поведінку адвокатки під час судового засідання у справі про воєнний злочин.

Як повідомляє Інститут масової інформації, інцидент стався 27 жовтня у Центральному районному суді Миколаєва.

За словами Юлії Химерик, перед початком засідання адвокатка, яка захищала підозрюваного, дозволила собі образливі висловлювання на адресу журналістів, назвавши їх «телекурками» та висловивши невдоволення тим, що слухання не зробили закритим.

Реклама

— Це було за моєю спиною, коли я заходила до зали суду. Я чітко почула ці слова, — зазначила журналістка.

Після цього адвокатка запитала у неї, навіщо журналісти прийшли на засідання.

— Я нагадала, що це справа про воєнний злочин, яка має суспільний інтерес — і в Україні, і за її межами. Такі процеси важливо висвітлювати, щоб показати, що в нас суди працюють за законом, — написала Юлія Химерик.

Під час самого засідання суд задовольнив клопотання адвокатки про заборону фотографувати її, мотивуючи це тим, що «журналісти перекручують її слова».

Після засідання, за словами журналістки, адвокатка демонстративно попрощалася і відмовилася пояснити свої висловлювання.

Журналістка назвала таку поведінку неетичною та упередженою, і заявила, що звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області із відповідною заявою.

— Такі дії шкодять репутації журналістів і можуть розцінюватися як перешкоджання професійній діяльності. Вважаю, що Кодекс адвокатської етики варто доповнити нормами про взаємодію з представниками медіа, — наголосила вона в коментарі Інституту масової інформації.

Юрист ІМІ Володимир Зеленчук підтвердив, що подібна поведінка суперечить Правилам адвокатської етики, які зобов’язують адвокатів бути стриманими, коректними й добропорядними у професійній діяльності.

— Образливі висловлювання, упереджене ставлення та агресивна поведінка є порушенням адвокатської етики й можуть стати підставою для дисциплінарної відповідальності. Оцінку цим фактам має надати Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, — зазначив Володимир Зеленчук.

Нагадаємо, миколаївські правоохоронці за останні роки закрили 32 кримінальні справи, що були пов’язані з порушенням прав журналістів, а саме перешкоджання та погрози.

Останні новини про: Медіа

«Довіра — це валюта медіа», — головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа на Donbas Media Forum
«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»
Журналістка та оператор телеканалу «FreeДом» загинули через удар російського дрона у Краматорську
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми розглядаємо нісенітницю»: депутат міськради Прудник розкритикував роботу комісії з питань ЖКГ Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це вільний залишок. Розподілимо у 2026 році», — у міськраді Миколаєва пояснили, коли армії виділять отримані від приватизації ₴60 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві нагородили переможців конкурсу «Молодіжний громадський бюджет»

Ірина Олехнович
новини

Фалько пояснив відсутність Чайки на сесії міськради Миколаєва і запевнив, що наступного разу він прийде особисто

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медіа

Журналістка та оператор телеканалу «FreeДом» загинули через удар російського дрона у Краматорську
«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»
«Довіра — це валюта медіа», — головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа на Donbas Media Forum

Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

Атака дронами по Миколаївщині: пошкоджено лікарню та будинки

5 годин тому

МАГАТЕ: після російських ударів Південноукраїнська АЕС втратила одну лінію живлення

Головне сьогодні