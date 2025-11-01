Жителя Миколаївщини затримали за вирощування коноплі та зберігання канабісу

На Миколаївщини чоловіка затримали за вирощування коноплі та зберігання канабісу. Фото: Нацполіція

У Мостівській громаді Миколаївської області поліцейські затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у вирощуванні та зберіганні наркотичних речовин із метою продажу.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, чоловік на території свого домоволодіння вирощував і сушив рослини коноплі. Під час обшуку правоохоронці вилучили 22 сухі рослини загальною вагою близько шести кілограмів.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів у великих розмірах»

За цей злочин чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, правоохоронці затримали групу чоловіків, яких підозрюють у виготовленні й збуті наркотиків на території Одеської та Миколаївської областей.