На Одещині та Миколаївщині затримали чотирьох чоловіків, підозрюваних у виготовленні та продажі наркотиків

На Одещині та Миколаївщині затримали чотирьох чоловіків, підозрюваних у веденні наркобізнесу. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Правоохоронці затримали групу чоловіків, яких підозрюють у виготовленні й збуті наркотиків на території Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні 2025 року 43-річний житель Одеси нібито створив незаконну схему виготовлення амфетаміну та залучив до неї ще трьох знайомих віком від 31 до 44 років. Підозрювані облаштували нарколабораторії у двох житлових будинках в Одесі та в одному із селищ Баштанського району Миколаївської області.



За словами правоохоронців, щомісяця вони виготовляли понад 20 кілограмів амфетаміну, який фасували та збували клієнтам в обох регіонах — як особисто, так і через поштові служби.

У жовтні 2025 року діяльність групи припинили. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 3 кілограм амфетаміну, понад 130 літрів і 60 кг прекурсорів, 76 ємностей різного об’єму, пів кілограма готових наркотичних речовин, рослини конопель. На місці конфіскували також обладнання для виготовлення та фасування, а також блокноти із записами, телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, готівку та автомобілі.



Як зазначають в прокуратурі, вартість вилученого на «чорному ринку» становить майже 5 мільйонів гривень.




За клопотанням прокурорів усіх підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Усім чотирьом наразі повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому організованою групою — це частина 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вирощуванні та продажі конопель.

